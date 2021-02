San Valentino, tante offerte speciali per i regali di coppia da Clivia [FOTO]

12 Febbraio 2021 15:17

Reggio Calabria, la Profumeria Clivia presenta tanti prodotti in promozione per il 14 febbraio, festa di San Valentino: scopriamoli insieme

Mancano ormai poche ore al 14 febbraio, festa di San Valentino tanto attesa dagli innamorati che in quell’occasione si scambiano doni in segno di amore reciproco. La Profumeria Clivia di Reggio Calabria che coccola sempre i propri clienti, ha pensato anche a questo giorno speciale riservando offerte strepitose su tantissimi prodotti anche di pelletteria. Dai profumi alle borse, da strumenti tecnologici per la cura di sè, per la bellezza e il benessere a trucchi e deodoranti fino a cappelli, porta documenti, sciarpe e cinture, sono tantissime le offerte speciali (vedi foto nella gallery scorrevole in alto) per la festa degli innamorati.

Clivia è presente sul territorio reggino con 11 punti vendita al cui interno è possibile trovare prodotti di ogni tipo per soddisfare i clienti passando dalla pelletteria, alla cosmesi, all’alta profumeria, ai prodotti per l’igiene e la cura della persona. Tantissime idee quindi per gli innamorati che vogliono stupire la dolce metà con prodotti presentati alla clientela da personale specializzato che segue passo passo il cliente dalla scelta all’acquisto.

Clivia propone anche marchi di altissima qualità come Braccialini, Furstenberg, Camomilla, Balestra e tanti altri ottimi marchi che rendono unico nel loro genere i prodotti disponibili presso la nota profumeria.

Le offerte per la Festa di San Valentino saranno disponibili fino al 14 febbraio quindi affrettatevi per non perdere occasioni uniche che grazie a Clivia Profumi renderanno magico il Valentine’s Day in compagnia del vostro partner.