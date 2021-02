Russia: team Navalny chiede a sostenitori di radunarsi subito su Piazza Maneggio**

2 Febbraio 2021 18:49

Mosca, 2 feb. (Adnkronos) – Il gruppo che fa capo ad Aleksei Navalny ha chiesto a tutti i sostenitori dell’oppositori di radunarsi “immediatamente” sulla Piazza del Maneggio, accanto al Cremlino, in reazione alla sua condanna pronunciata da una giudice al termine di un processo lampo durato un giorno in cui si è deciso di commutare la pena sospesa di 3 anni e mezzo di carcere, secondo una condanna del 2014, in un periodo di carcere reale.