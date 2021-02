Rosarno: atto vandalico in Viale della Pace. L’amministrazione comunale: “abbiamo denunciato alle autorità competenti”

2 Febbraio 2021 11:46

Rosarno, l’Amministrazione Comunale: “durante la scorsa notte, il muro di viale della pace è stato oggetto di un incomprensibile e vile atto vandalico che abbiamo già denunciato alle Autorità competenti”

“Durante la scorsa notte, il muro di viale della pace, recentemente realizzato da questa Amministrazione Comunale, è stato oggetto di un incomprensibile e vile atto vandalico che abbiamo già denunciato alle Autorità competenti. L’idea di cambiamento a cui abbiamo sempre aspirato non potrà mai realizzarsi se nella nostra comunità continueranno a verificarsi questi episodi ripugnanti. Noi Amministratori siamo pervasi da un profondo senso di indignazione che tuttavia non ci impedirà di ripristinare ciò che un gesto incivile ha distrutto. Non ci arrendiamo e continueremo a credere che anche nella nostra Rosarno si possa riscoprire un maggiore senso di civiltà”. E’ quanto scrive in una nota l’Amministrazione Comunale di Rosarno.