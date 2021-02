Dramma Ronaldinho, morta mamma Miguelina: fatali le complicazioni dovute al Coronavirus

21 Febbraio 2021 12:17

Dramma per Ronaldinho: il campione brasiliano ex Barcellona e Milan ha perso la madre a causa delle complicazioni dovute al Coronavirus

Brutte notizie per tutti i fan di Ronaldinho. Il campione brasiliano, capace di scrivere la storia del calcio con la maglia del Barcellona e ammirato in Italia con la casacca del Milan, è stato colpito da un lutto tremendo. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Dinho ha perso l’adorata madre. La signora Miguelina Eloi Assis dos Santos si è spenta presso l’ospedale Mae de Deus di Porto Alegre, nel quale era ricoverata ormai dallo scorso dicembre dopo aver contratto il Coronavirus. All’epoca fu lo stesso Ronaldinho a dare la notizia del ricovero spiegando: “cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e sta lottando per un pronto recupero. È in un reparto di terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure possibili. Vi ringrazio in anticipo per tutte le preghiere, le energie positive e l’affetto che mi dimostrate sempre. Forza mamma“. Quest’oggi la triste notizia: mamma Miguelina non è riuscita a superare le complicazioni dovute alla malattia.