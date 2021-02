C’è un Mussolini nella Lazio: tesserato Romano, pronipote del Duce e figlio di Alessandra

2 Febbraio 2021 16:35

La Lazio ha tesserato nella squadra Primavera Romano Mussolini, pronipote del Duce e figlio della politica Alessandra Mussolini

La Lazio ha tesserato Mussolini e no, non si tratta di un caso di omonimia. Il pronipote del Duce giocherà nella squadra Primavera del club della Capitale. Il ragazzo si chiama Romano Floriani Mussolini ed è il figlio della politica italiana Alessandra Mussolini. Ai più attenti non sarà sfuggita la sua apparizione in tv al talent ‘Ballando con le stelle’, al quale ha partecipato come concorrente la madre.

Romano di politica non vuole sentirne parlare. Ha da poco compiuto 18 anni, gioca come terzino destro e all’occorrenza come centrale. Attualmente studia all’ultimo anno della St. George’s British international School, scuola internazionale sulla Cassia. Ha scelto volutamente di adottare anche il cognome della madre nonostante, per la storia italiana, non passi inosservato. All’anagrafe vanta ben 6 nomi registrati: Romano e Maria, come i nonni materni; Benito come il bisnonno; Mauro come il padre; Magid come il secondo marito della nonna materna; Andrea come il marito della zia Elisabetta. Romano Mussolini vanta già due convocazioni con la Primavera di Menichini, seppur nè il 23 gennaio contro il Milan nè sabato scorso contro la Juventus sia sceso in campo.

E mamma Alessandra cosa ne pensa? Meglio non intromettersi sull’argomento: “non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”, le parole con le quali l’ex parlamentare ha glissato sulla vicenda.