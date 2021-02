Risultati Serie D girone I, 16ª giornata: Acr Messina beffato, l’Acireale non molla. L’Fc vince di misura. La nuova classifica

7 Febbraio 2021 16:31

Risultati Serie D girone I, 16ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalla prima categoria dilettantistica italiana con classifica e prossimo turno

Acr Messina beffato. La 16ª giornata del girone I di Serie D è contraddistinta dal pari ricco di gol ed emozioni tra il Marina di Ragusa e i giallorossi. La squadra di Novelli va sul doppio vantaggio per due volte e viene raggiunta sul 3-3 al 92′. L’Acireale invece batte di misura il Santa Maria Cilento e accorcia a -4 sui peloritani. Tre punti per l’Fc Messina, che ha la meglio per 1-0 sul Paternò. Sant’Agata di Militello sconfitto in casa dal Licata, mentre il Rende perde a Biancavilla. Di seguito il programma completo con i risultati di giornata, la nuova classifica e il prossimo turno.

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 14:30

Acireale-Santa Maria Cilento 2-1

Biancavilla-Rende 2-1

FC Messina-Paternò 1-0

Gelbison Cilento-Dattilo 2-1

Marina di Ragusa-ACR Messina 3-3

S. Agata-Licata 0-1

POSTICIPATE

Castrovillari-Roccella

Cittanovese-Troina

Rotonda-San Luca

CLASSIFICA

ACR MESSINA 30 ACIREALE 26 FC MESSINA 25 GELBISON 24 LICATA 22 SANTA MARIA 21 SAN LUCA 21 DATTILO 19 PATERNO’ 18 BIANCAVILLA 18 CASTROVILLARI 16 CITTANOVESE 16 TROINA 16 ROTONDA 15 S.AGATA 14 RENDE 12 MARINA DI RAGUSA 11 ROCCELLA 10

RECUPERO (7ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO

ore 14:30

FC Messina-Marina di Ragusa

RECUPERO (12ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO

ore 14:30

Biancavilla-Roccella

Cittanovese-Castrovillari

Rotonda-Gelbison Cilento

PROSSIMO TURNO (17ª GIORNATA)

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 14:30

ACR Messina-S. Agata

Dattilo-Rotonda

Licata-Castrovillari

Paternò-Gelbison Cilento

Rende-Marina di Ragusa

Roccella-FC Messina

San Luca-Acireale

Santa Maria Cilento-Cittanovese

Troina-Biancavilla