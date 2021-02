Risultati Serie D girone I, 15ª giornata: l’Acr Messina non sfonda ma allunga comunque sull’Acireale, pari Fc. La classifica

3 Febbraio 2021 16:31

Risultati Serie D girone I, 15ª giornata: turno infrasettimanale nell’ultimo raggruppamento della prima categoria dilettantistica italiana. La classifica aggiornata e il prossimo turno

Si è appena conclusa la 15ª giornata del girone I di Serie D, turno infrasettimanale giocato interamente (eccetto i tre rinvii causa Covid) alle 14.30. L’Acr Messina non sfonda. Solo pari interno per i ragazzi di Novelli, che contro il Licata al “Franco Scoglio” non vanno oltre lo 0-0 e perdono la possibilità di allungare a +3 sull’Acireale, sconfitto a Dattilo. I giallorossi, tuttavia, “prendono” ancora un punto sull’inseguitrice e mantengono una certa distanza da chi sta sotto, anche per via della solita giornata spezzettata. Anche l’altro Messina, l’Fc, pareggia in casa del Castrovillari per 1-1, così come il Sant’Agata di Militello in quel di Rende (0-0), a cui non riesce la quarta vittoria di fila. Di seguito il programma completo di giornata con tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO

ore 14:30

ACR Messina-Licata 0-0

Castrovillari-FC Messina 1-1

Dattilo-Acireale 2-2

Rende-S. Agata 0-0

Santa Maria Cilento-Biancavilla 3-0

Troina-Marina di Ragusa 1-0

POSTICIPATE

Paternò-Rotonda

Roccella-Gelbison Cilento

San Luca-Cittanovese

CLASSIFICA

ACR MESSINA 29 ACIREALE 23 FC MESSINA 22 SANTA MARIA 21 GELBISON 21 SAN LUCA 21 DATTILO 19 LICATA 19 PATERNO’ 18 CASTROVILLARI 16 CITTANOVESE 16 TROINA 16 ROTONDA 15 BIANCAVILLA 15 S.AGATA 14 RENDE 12 MARINA DI RAGUSA 10 ROCCELLA 10

PROSSIMO TURNO (16ª GIORNATA)

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 14:30

Acireale-Santa Maria Cilento

Biancavilla-Rende

Castrovillari-Roccella

Cittanovese-Troina

FC Messina-Paternò

Gelbison Cilento-Dattilo

Marina di Ragusa-ACR Messina

Rotonda-San Luca

S. Agata-Licata