Risultati Serie C girone C, 27ª giornata: il Catanzaro fa l’impresa e ferma la fortezza Ternana, sconfitto il Palermo. Classifica aggiornata, risultati e prossimo turno

27 Febbraio 2021 17:00

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 27ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Lo scivolone del Palermo e l’impresa del Catanzaro. Si può riassumere così il sabato pomeriggio del Girone C di Serie C. I rosanero perdono infatti 1-0 alle 12,30 in casa della Viterbese, mentre alle 15,00 le aquile calabresi battono 2-1 la capolista Ternana, alla prima sconfitta stagionale. Ecco di seguito risultati, classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno.

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 12:30

Viterbese-Palermo 1-0

ore 15:00

Bari-Foggia 1-0

Catanzaro-Ternana 2-1

Virtus Francavilla-Monopoli 1-2

ore 17:30

Bisceglie-Juve Stabia 0-1

Turris-Casertana 2-1

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 15:00

Vibonese-Catania

ore 17:30

Teramo-Paganese

POSTICIPATE

Cavese-Potenza

CLASSIFICA

TERNANA 62 AVELLINO 50 BARI 49 CATANZARO 44 CATANIA 39 JUVE STABIA 37 FOGGIA 36 TERAMO 35 PALERMO 33 CASERTANA 33 VITERBESE 32 TURRIS 31 VIRTUS FRANCAVILLA 30 MONOPOLI 30 VIBONESE 23 PAGANESE 23 POTENZA 21 BISCEGLIE 20 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)