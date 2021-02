Risultati Serie C girone C, 26ª giornata: Catanzaro corsaro a Palermo, Bari fermato dal Catania. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

21 Febbraio 2021 17:10

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 26ª giornata del girone meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

La domenica comincia alle 12.30 con la vittoria del Catanzaro in casa del Palermo, che lancia i calabresi al quarto posto in classifica. Alle ore 15 poi continua a vincere la Ternana, mentre il Bari contro il Catania fa solo 1-1. Pareggio 0-0 per la Vibonese sul campo della Viterbese, cambia poco nella zona bassa della graduatoria. Ecco di seguito la classifica aggiornata con marcatori e prossimo turno.

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Palermo-Catanzaro 1-2

ore 15:00

Catania-Bari 1-1

Foggia-Ternana 0-2

Monopoli-Cavese 1-0

Paganese-Turris 2-0

Viterbese-Vibonese 0-0

ore 17:30

Juve Stabia-Teramo

Potenza-Virtus Francavilla

ore 20:30

Casertana-Avellino

CLASSIFICA

TERNANA 62 AVELLINO 47 BARI 46 CATANZARO 41 CATANIA 38 FOGGIA 36 TERAMO 34 PALERMO 33 JUVE STABIA 33 CASERTANA 33 VIRTUS FRANCAVILLA 30 VITERBESE 29 TURRIS 28 MONOPOLI 27 VIBONESE 23 PAGANESE 22 POTENZA 21 BISCEGLIE 20 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Partipilo (Ternana) 13 reti Antenucci (Bari) 12 reti Cianci (Potenza) 12 reti Falletti (Ternana) 11 reti Lucca (Palermo) 10 reti Curcio (Foggia) 9 reti Plescia (Vibonese) 9 reti Vantaggiato (Ternana) 9 reti Cuppone (Casertana) 8 reti Giannone (Turris) 8 reti Fella (Avellino) 8 reti

PROSSIMO TURNO (27ª GIORNATA)

RECUPERO 20ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO

ore 14:30

Paganese-Catania

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 15:00

Bari-Foggia

Cavese-Potenza

ore 17:30

Turris-Casertana

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 12:30

Viterbese-Palermo

ore 15:00

Bisceglie-Juve Stabia

Catanzaro-Ternana

Vibonese-Catania

ore 17:30

Teramo-Paganese

Virtus Francavilla-Monopoli