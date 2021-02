Risultati Serie C girone C, 25ª giornata: Catanzaro corsaro a Foggia, bene Palermo e Catania. La nuova classifica

13 Febbraio 2021 16:42

Risultati Serie C, 25ª giornata: tutti gli aggiornamenti delle gare del weekend relativo al girone C della terza categoria professionistica italiana

Bene calabresi e siciliane in questo sabato di Serie C. Nel girone C, vincenti sia Catanzaro che Catania e Palermo. I giallorossi sbancano Foggia nel finale col punteggio di 0-2; agli etnei serve un rigore di Dall’Oglio contro la Virtus Francavilla mentre il Palermo ne fa 3 al Bisceglie con Lucca protagonista (doppietta). Di seguito il programma completo.

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 12:30

Catania-Virtus Francavilla 1-0

Foggia-Catanzaro 0-2

ore 14:30

Palermo-Bisceglie 3-1

ore 15:00

Viterbese-Cavese 1-0

ore 17:30

Juve Stabia-Avellino

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 15:00

Paganese-Vibonese

ore 17:30

Casertana-Teramo

Monopoli-Turris

POSTICIPATA

Potenza-Ternana

CLASSIFICA

TERNANA 56 BARI 42 AVELLINO 41 CATANZARO 38 CATANIA 37 FOGGIA 36 TERAMO 34 JUVE STABIA 30 PALERMO 30 VIRTUS FRANCAVILLA 28 TURRIS 28 VITERBESE 28 CASERTANA 27 VIBONESE 22 MONOPOLI 21 POTENZA 17 BISCEGLIE 17 PAGANESE 15 CAVESE 15 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Antenucci (Bari) 12 reti Partipilo (Ternana) 12 reti Falletti (Ternana) 11 reti Cianci (Potenza) 10 reti Curcio (Foggia) 9 reti Plescia (Vibonese) 8 reti Lucca (Palermo) 8 reti Vantaggiato (Ternana) 8 reti Cuppone (Casertana) 7 reti Giannone (Turris) 7 reti

PROSSIMO TURNO (25ª GIORNATA)

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO

ore 17:30

Cavese-Juve Stabia

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO

ore 15:00

Bisceglie-Viterbese

Teramo-Potenza

Ternana-Catania

Turris-Palermo

Virtus Francavilla-Paganese

ore 17:30

Catanzaro-Casertana

ore 20:30

Avellino-Foggia

Bari-Monopoli