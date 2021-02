Risultati Serie C girone C, 25ª giornata: Ternana micidiale, il Catania ne prende 5! Colpaccio Palermo. La nuova classifica

17 Febbraio 2021 17:00

Serie C, i risultati della 25ª giornata del girone C: una Ternana micidiale schiaccia il Catania, il Palermo fa il colpaccio

E’ una Ternana micidiale! La squadra di Lucarelli non vince, stravince. Ogni gara e contro ogni avversario, che sia l’ultima o la quinta in classifica. Come il Catania, stracciata allo stadio Libero-Liberati: finisce 5-1. E’ questo il risultato più eclatante delle partite delle 15 della 25ª giornata del girone C di Serie C. Il Palermo si rilancia e sbanca il campo della Turris, in caduta libera, mentre il Potenza vince a Teramo.

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO

ore 17:30

Cavese-Juve Stabia 1-2

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO

ore 15:00

Bisceglie-Viterbese 1-0

Teramo-Potenza 1-3

Ternana-Catania 5-1

Turris-Palermo 1-2

Virtus Francavilla-Paganese 0-0

ore 17:30

Catanzaro-Casertana

ore 20:30

Avellino-Foggia

Bari-Monopoli

CLASSIFICA

TERNANA 59 AVELLINO 44 BARI 42 CATANZARO 38 CATANIA 37 FOGGIA 36 TERAMO 34 PALERMO 33 JUVE STABIA 33 CASERTANA 30 VIRTUS FRANCAVILLA 29 TURRIS 28 VITERBESE 28 MONOPOLI 24 VIBONESE 22 POTENZA 20 BISCEGLIE 20 PAGANESE 19 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Antenucci (Bari) 12 reti Partipilo (Ternana) 12 reti Falletti (Ternana) 11 reti Cianci (Potenza) 10 reti Lucca (Palermo) 10 reti Curcio (Foggia) 9 reti Plescia (Vibonese) 9 reti Vantaggiato (Ternana) 8 reti Cuppone (Casertana) 8 reti Giannone (Turris) 8 reti

PROSSIMO TURNO (26ª GIORNATA)

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Palermo-Catanzaro

ore 15:00

Catania-Bari

Foggia-Ternana

Monopoli-Cavese

Viterbese-Vibonese

ore 17:30

Juve Stabia-Teramo

Paganese-Turris

Potenza-Virtus Francavilla

ore 20:30

Casertana-Avellino