Risultati Serie B, 24ª giornata: colpacci Reggiana e Cremonese, gli emiliani scavalcano la Reggina. La nuova classifica

20 Febbraio 2021 16:06

Serie B, tutti gli aggiornamenti della 24ª giornata del campionato cadetto: vittorie esterne per Reggiana e Cremonese, la nuova classifica

Prevale il segno “2” in Serie B. 24ª giornata all’insegna dei colpacci esterni. La Cremonese vince a Brescia e la Reggiana a Cittadella. Gli emiliani battono i veneti contro ogni pronostico e scavalcano la Reggina, impegnata domani contro il Pordenone. Il Vicenza raggiunge la Spal dopo il doppio svantaggio, il Venezia rimonta l’Entella. Rischio spaccatura in coda, con le ultime tre sempre più lontane, specie se il Cosenza dovesse fare punti a Lecce. Interrotta la gara di Ascoli sullo 0-2 per la Salernitana dopo il malore a Dziczek e tanta paura. La gara è poi terminata dopo 9 minuti di recupero. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 19 FEBBRAIO

ore 21:00

Frosinone-Pescara 0-0

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 14:00

Ascoli-Salernitana 0-2

Brescia-Cremonese 1-2

Cittadella-Reggiana 0-3

Vicenza-Spal 2-2

Venezia-Entella 3-2

ore 16:00

Chievo-Monza

ore 18:00

Pisa-Empoli

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 15:00

Reggina-Pordenone

ore 21:00

Lecce-Cosenza

CLASSIFICA

Empoli 44 Venezia 41 Salernitana 41 Monza 39 Cittadella 39 Chievo 39 Spal 37 Lecce 35 Frosinone 33 Pordenone 32 Pisa 31 Vicenza 27 Reggiana 27 Brescia 26 Reggina 26 Cremonese 26 Cosenza 23 Ascoli 21 Pescara 18 Entella 17

CLASSIFICA MARCATORI

Mancuso (Empoli) 13 reti Forte (Venezia) 12 reti Coda (Lecce) 11 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Gargiulo (Cittadella) 7 reti Mancosu (Lecce) 7 reti Aye (Brescia) 7 reti Marconi (Pisa) 7 reti Meggiorini (Vicenza) 7 reti Paloschi (Spal) 7 reti Valoti (Spal) 7 reti Ciofani (Cremonese) 7 reti

PROSSIMO TURNO (25ª GIORNATA)

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

ore 19:00

Reggiana-Salernitana

ore 21:00

Empoli-Venezia

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 14:00

Cosenza-Chievo

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

Spal-Reggina

ore 15:00

Cremonese-Frosinone

Monza-Cittadella

ore 18:00

Entella-Brescia