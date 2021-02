Risultati Serie B, 22ª giornata: buon pareggio del Cosenza col Cittadella, raggiunta la Reggina. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

9 Febbraio 2021 21:05

Tutti i risultati finali della 22ª giornata di Serie B: si è appena concluso gran parte del turno, in attesa domani della Reggina. La nuova classifica, la marcatori e il prossimo turno

Tante sorprese per la 22ª giornata di Serie B. Il campionato cadetto è sceso in campo questa sera in attesa di Ascoli-Frosinone delle 21 e dei posticipi Reggina-Entella e Chievo-Reggiana di domani. Molti pareggi in questo turno infrasettimanale con il Cosenza che ottiene un buon pareggio contro il Cittadella. Risultato importante del Pescara, che impatta con l’Empoli, e del Pisa in casa della Salernitana. Vittorie esterne poi per Monza e Pordenone, rispettivamente contro Vicenza e Spal. Infine, vince il Venezia. Ecco come cambia la classifica con questi risultati, i marcatori ed il prossimo turno.

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO

ore 19:00

Cittadella-Cosenza 1-1

Empoli-Pescara 2-2

L.R. Vicenza-Monza 1-2

Lecce-Brescia 2-2

Pisa-Salernitana 2-2

Spal-Pordenone 1-3

Venezia-Cremonese 3-1

ore 21:00

Ascoli-Frosinone

CLASSIFICA

Empoli 43 Monza 39 Salernitana 37 Cittadella 36 Chievo 36 Spal 35 Venezia 35 Lecce 32 Pordenone 32 Frosinone 28 Pisa 28 Vicenza 25 Cremonese 23 Brescia 23 Reggina 22 Cosenza 22 Reggiana 21 Ascoli 20 Entella 17 Pescara 17

CLASSIFICA MARCATORI

Forte (Venezia) 12 reti Mancuso (Empoli) 12 reti Coda (Lecce) 11 reti Diaw (Pordenone) 10 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Tutino (Salernitana) 8 reti Gargiulo (Cittadella) 7 reti Mancosu (Lecce) 7 reti Valoti (Spal) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Stepinski (Chievo) 6 reti Marconi (Pisa) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti Paloschi (Spal) 6 reti

PROSSIMO TURNO (23ª GIORNATA)

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 21:00

Monza-Pisa

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 14:00

Cremonese-Lecce

Pescara-Venezia

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Vicenza

ore 16:00

Spal-Empoli

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 15:00

Entella-Frosinone

ore 17:00

Reggiana-Ascoli

ore 21:00

Brescia-Chievo

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 21:00

Cosenza-Reggina