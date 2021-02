Risultati Europa League, vittoria amara per il Napoli: il Milan soffre troppo, ma va agli ottavi insieme alla Roma

25 Febbraio 2021 22:58

Risultati Europa League, il Napoli vince ma viene eliminato: il Milan non va oltre il pareggio, soffrendo, ma passa il turno insieme alla Roma

Dopo la due giorni di Champions League che ha dato ben poche soddisfazioni alle italiane Lazio e Atalanta, tocca ad altre 3 squadre di Serie A scendere in campo nel giovedì di Europa League. La prima squadra a scendere in campo è anche quella con la gara più complicata sulla carta, il Napoli chiamato a ribaltare il 2-0 dell’andata contro il Granada. Le reti di Zielinski e Fabian Ruiz non bastano alla squadra di Gattuso, il gol di Montoro regala il pass per gli ottavi agli spagnoli.

Soffre tantissimo il Milan che, nell’arco delle due sfide, non riesce a battere la modesta ma grintosa Stella Rossa di Belgrado. Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata, i rossoneri si fermano sull’1-1 ma passano ugualmente il turno in virtù dei gol segnati in trasferta. Altra prova sottotono dei ragazzi di Stefano Pioli che vanno in vantaggio su rigore con Kessiè, si fanno rimontare da El Fardou Ben Nabouhane e soffrono il forcing della squadra allenata da Stankovic che, anche sotto di un uomo, continua a fare la partita. Serve un super Donnarumma a blindare la qualificazione.

Più semplice invece la gara della Roma. Dopo lo 0-2 dell’andata, i giallorossi vincono agilmente 3-1 sul Braga segnando tutti e 4 i gol dell’incontro: Dzeko, Perez e Mayoral battono il portiere dei portoghesi, Cristante è protagonista di uno sfortunato autogol.