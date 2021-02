18 Febbraio 2021 23:10

Sono da poco terminate le gare d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: tra le italiane vince sono la Roma, molto male il Napoli

Italiane “così così”, in chiaroscuro. Questo l’esito della prima serata delle fase finali di Europa League. Si sono appena concluse le gare d’andata dei sedicesimi, in campo tra le altre Roma, Milan e Napoli.

Alle 18:55 impegnati giallorossi e rossoneri. Vittoria facile per la Roma, che in casa del Braga la apre con Dzeko in avvio e la chiude con Mayoral nel finale. Ritorno in discesa all’Olimpico, basterà gestire. Parte in vantaggio anche il Milan, seppur l’attenzione debba rimanere più alta. In casa della Stella Rossa di Dejan Stankovic, i ragazzi di Pioli vengono raggiunti sul 2-2 in pieno recupero. Disastro per il Napoli di Gattuso, la cui qualificazione agli ottavi rischia di essere già compromessa. In Spagna, in quel di Granada, i padroni di casa regolano gli azzurri con due reti nel primo tempo. Ritorno in salita al San Paolo.

Di seguito tutti i risultati di giornata.

ore 16:00

Dinamo Kiev-Club Brugge 1-1