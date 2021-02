Risultati Serie D girone I, 20ª giornata: l’Acr Messina vola e ringrazia, frena l’Fc. Il derby reggino è del San Luca. La classifica

28 Febbraio 2021 16:26

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 20ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

Vince ancora e vola. La copertina della 20ª giornata del girone I di Serie D è ancora per l’Acr Messina, che batte agilmente (3-0) il Rotonda. + 4 sul secondo posto, che non è dell’Fc né dell’Acireale (pari a Troina per i primi, sconfitta a Sant’Agata per i secondi), bensì del Gelbison, il quale vince in rimonta a Rende e sale a 36. Il derby reggino tra San Luca e Roccella è dei ragazzi di Cozza, a cui basta l’1-0. Pari a reti bianche Cittanovese a Ragusa. Di seguito il programma completo con i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 14:30

ACR Messina-Rotonda 3-0

Dattilo-Paternò 3-1

Licata-Biancavilla 0-1

Marina di Ragusa-Cittanovese 0-0

Rende-Gelbison Cilento 1-2

S. Agata-Acireale 3-1

San Luca-Roccella 1-0

Santa Maria Cilento-Castrovillari 0-1

Troina-FC Messina 2-2

RECUPERO (12ª GIORNATA)

MERCOLEDI 3 MARZO

ore 14:30

Biancavilla-Roccella

CLASSIFICA

ACR MESSINA 40 GELBISON 36 FC MESSINA 35 ACIREALE 32 LICATA 31 SAN LUCA 27 DATTILO 26 SANTA MARIA 25 BIANCAVILLA 24 ROTONDA 22 PATERNO’ 21 S.AGATA 21 TROINA 20 CASTROVILLARI 20 RENDE 19 CITTANOVESE 19 MARINA DI RAGUSA 16 ROCCELLA 13

PROSSIMO TURNO (21ª GIORNATA)

DOMENICA 7 MARZO

ore 14:30

Acireale-ACR Messina

Biancavilla-Marina di Ragusa

Castrovillari-San Luca

Cittanovese-S. Agata

FC Messina-Santa Maria Cilento

Gelbison Cilento-Troina

Paternò-Licata

Roccella-Dattilo

Rotonda-Rende