Risultati Serie D girone I, 19ª giornata: Ciccio Lodi lancia l’Fc Messina con una tripletta, vince anche l’Acr. Male le reggine. La nuova classifica

24 Febbraio 2021 16:36

Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 19ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno

Lodi show! Il nuovo acquisto dell’Fc Messina lancia i giallorossi nel poker inflitto al Dattilo. Tripletta dell’ex Catania che fa capire sin da subito che con questa categoria non c’entra niente. I ragazzi di Costantino tallonano così l’Acr, che però “tiene”, riuscendo a battere di misura in trasferta il Biancavilla con i gol di Adessi e Cretella. In vetta vincono tutte e, quindi, dietro le due peloritane ci sono Gelbison, Acireale e Licata in zona playoff. I primi battono il San Luca di Cozza, che perde terreno dalle prime cinque, ma male fanno anche le altre due reggine. Pari interno per la Cittanovese contro il Rende, mentre il Roccella perde in casa contro il Licata per 1-2 e rimane ultimo. Lo scontro diretto tra Marina di Ragusa e Sant’Agata finisce 2-2.

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO

ore 14:30

Acireale-Troina 3-0

Biancavilla-ACR Messina 1-2

Castrovillari-Paternò 0-1

Cittanovese-Rende 2-2

FC Messina-Dattilo 4-2

Gelbison Cilento-San Luca 2-1

Marina di Ragusa-S. Agata 2-2

Roccella-Licata 1-2

Rotonda-Santa Maria Cilento 0-0

CLASSIFICA

ACR MESSINA 37 FC MESSINA 34 GELBISON 33 ACIREALE 32 LICATA 31 SANTA MARIA 25 SAN LUCA 24 DATTILO 23 ROTONDA 22 BIANCAVILLA 21 PATERNO’ 21 TROINA 19 CITTANOVESE 18 S.AGATA 18 CASTROVILLARI 17 RENDE 17 MARINA DI RAGUSA 16 ROCCELLA 13

PROSSIMO TURNO (20ª GIORNATA)

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 14:30

ACR Messina-Rotonda

Dattilo-Paternò

Licata-Biancavilla

Marina di Ragusa-Cittanovese

Rende-Gelbison Cilento

S. Agata-Acireale

San Luca-Roccella

Santa Maria Cilento-Castrovillari

Troina-FC Messina