Risultati Serie C girone C, 22ª giornata: Catanzaro e Vibonese sconfitte, il Palermo ferma la Ternana. La nuova classifica

3 Febbraio 2021 16:58

Risultati Serie C girone C, 22ª giornata: turno infrasettimanale per la terza categoria professionistica del calcio italiano. Gli aggiornamenti del raggruppamento meridionale con classifica, marcatori e prossimo turno

Giornata numero 22 nel girone C di Serie C. Al pari di ieri a reti bianche nell’anticipo tra Foggia e Teramo è seguito il successo di misura della Casertana sul Potenza alle 12.30. Nelle sfide del pomeriggio, brutto stop del Catanzaro in casa della Paganese terzultima, mentre il Palermo ferma la capolista Ternana sul pari e sfiora l’impresa (era passata in vantaggio). Sconfitta interna della Vibonese contro la Virtus Francavilla. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 17:30

Foggia-Teramo 0-0

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO

ore 12:30

Casertana-Potenza 1-0

ore 15:00

Paganese-Catanzaro 1-0

Palermo-Ternana 1-1

Vibonese-Virtus Francavilla 0-2

Viterbese-Turris 2-0

ore 17:30

Bari-Cavese

ore 20:30

Bisceglie-Avellino

Juve Stabia-Catania

CLASSIFICA

TERNANA 53 BARI 41 AVELLINO 37 CATANIA 33 FOGGIA 33 TERAMO 33 CATANZARO 32 VIRTUS FRANCAVILLA 28 PALERMO 27 TURRIS 27 CASERTANA 27 JUVE STABIA 26 VIBONESE 22 VITERBESE 22 MONOPOLI 20 POTENZA 17 BISCEGLIE 15 PAGANESE 15 CAVESE 12 TRAPANI (ESCLUSO)