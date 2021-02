Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, una cittadina indignata: “la città è invasa dall’immondizia”

20 Febbraio 2021 16:20

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un cittadino indignato: “la città è invasa dall’immondizia, sono molto arrabbiata con l’amministrazione”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: dalla centro alla periferia la città è stracolma di spazzatura per le strade. Un cittadina indignata ci scrive: “sono molta arrabbiata con l’amministrazione comunale, se sempre ne abbiamo una, dicono tante parole ma pochi fatti. Ma il Prefetto c’è o è stato trasferito? Non dovrebbe intervenire in una situazione così disastrosa?. Ci rimane solo una cosa da fare, prendere la spazzatura che ognuno di noi ha davanti al portone e portarla davanti al comune“, conclude.