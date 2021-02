Rep. Congo: Pettarin (Fi), ‘ancora tanto lavoro da fare per pace nel mondo’

23 Febbraio 2021 06:15

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “è successo di nuovo. Un dolore grandissimo” per “drammatico attentato avvenuto in Congo, nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, quest’ultimo di stanza al 13/mo Reggimento Fvg di Gorizia e residente nella nostra città. è un dolore immenso che mi stringe alla sua famiglia e a tutti i carabinieri italiani, con il ricordo ancora vivido del terribile attentato di Nassiriya e con la stessa commozione di allora”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Germano Pettarin.

“Tanti anni sono trascorsi, tanto lavoro è stato fatto per portare la pace in questi Paesi, ma tanto ancora rimane da fare”, conclude.