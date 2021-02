Rep. Congo: Barbaro (Fdi), ‘chiarire dinamica e moventi attacco’

23 Febbraio 2021 00:15

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Commozione e cordoglio, per la tragica dipartita dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci, addetto alla sua sicurezza e scorta e dell’autista Mustapha Milambo”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro.

‘è doveroso, da parte delle Istituzioni italiane -aggiunge- definire celermente le dinamiche dell’attacco armato al convoglio che, secondo le prime notizie, non sembrava sufficientemente protetto. Sarà altresì fondamentale chiarire i moventi e, successivamente, seguire con la massima attenzione e celerità ogni impegno internazionale del Paese, specialmente in teatri critici, al fine di evitare il ripetersi di tali luttuosi eventi. Un solerte coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili della sicurezza dello Stato è vieppiù necessario, affinché ci sia una legislazione efficace, moderna e coerente con le esigenze operative del settore”.