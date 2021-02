Regione Calabria, de Magistris celebra la candidatura nelle sue liste del dr. Ferdinando Laghi: “onorato, uomo coraggioso e competente”

7 Febbraio 2021 13:49

Il dottor Ferdinando Laghi si candida fra le liste in appoggio a de Magistris come nuovo governatore della Regione Calabria

Nuovo nome di un certo spessore nelle liste che accompagneranno Luigi de Magistris nella sua candidatura alle elezioni in qualità di prossimo governatore della Regione Calabria. A supportare l’attuale sindaco di Napoli, in quella che spera possa essere la sua prossima avventura politica, di ritorno in Calabria, ci sarà il dr. Ferdinando Laghi, medico ed ambientalista di Castrovillari (Cosenza). Su Facebook Luigi de Magistris si è detto onorato della candidatura del dottor Laghi, celebrandola in un post presente sulla sua pagina ufficiale: “sono onorato della candidatura nelle nostre liste del Dr. Ferdinando Laghi, di Castrovillari, medico ed ambientalista. Un uomo onesto, competente, coraggioso, coerente e credibile. Con persone come lui cambieremo il volto della politica calabrese. Grazie Ferdinando e grazie a tutte le donne e gli uomini che ci stanno mettendo la faccia e il cuore“.