Elezioni Regionali, Campana (Verdi): “Pd e De Magistris siglino un accordo per il bene della Calabria”

18 Febbraio 2021 18:10

Elezioni Regionali Calabria, il coordinatore regionale: “Il dualismo fra il polo civico da una parte e il Pd dall’altra, non farà altro che spalancare le porte alla vittoria del centrodestra”

“Lo avevamo detto e lo ribadiamo: non abbiamo offerto alcun appoggio né ufficioso né ufficiale a Nicola Irto. Rispetto a quanto avevamo dichiarato nei giorni scorsi congiuntamente con il coordinatore nazionale, Angelo Bonelli, la nostra posizione non è cambiata. Siamo convinti che il dualismo fra il polo civico riconducibile a Luigi De Magistris da una parte e il Pd che candida alla presidenza della Giunta Regionale Nicola Irto dall’altra, non farà altro che spalancare le porte alla vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in programma l’11 aprile”. È quanto sostiene in una nota il coordinatore regionale dei Verdi, Giuseppe Campana che stigmatizza il modo con cui il Partito democratico prova a gonfiare il palloncino dei consensi.