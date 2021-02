Elezioni Regionali: Mimmo Lucano candidato in tutte le circoscrizioni con “Calabria Resistente e Solidale”

21 Febbraio 2021 19:42

Elezioni Regionali: si è tenuta oggi a Riace, alla presenza di Luigi De Magistris, una importante riunione politico-organizzativa regionale di forze, associazioni e movimenti da mesi impegnati nella costruzione di una proposta elettorale di radicale cambiamento per la Calabria

Si è tenuta oggi a Riace, alla presenza di Luigi De Magistris, una importante riunione politico-organizzativa regionale di forze, associazioni e movimenti da mesi impegnati nella costruzione di una proposta elettorale di radicale cambiamento per la Calabria. L’incontro ha visto la presenza di esponenti di Associazione “La Cosa Pubblica”, Movimento per la Rinascita del Partito Comunista Italiano e l’Unità dei Comunisti, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista Cosenza, Calabria Aperta, Sinistra Italiana, assieme a diversi esponenti del variegato mondo dell’attivismo sociale e della sinistra calabrese. La riunione, convocata con l’obiettivo di fare il punto sull’organizzazione elettorale a sostegno della candidatura di Luigi De Magistris, ha “consentito ai partecipanti di verificare la coincidenza di valori e punti programmatici (acqua e servizi pubblici, potenziamento della sanità pubblica, lotta alle pratiche clientelari e alla criminalità politico-mafiosa, lavoro e giustizia sociale, salvaguardia dell’ambiente).