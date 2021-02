Elezioni Regionali Calabria, ecco l’accordo De Magistris-Tansi: doppia candidatura ai palazzi di Reggio e Catanzaro

8 Febbraio 2021 17:21

Elezioni Regionali Calabria, ecco l’accordo De Magistris-Tansi: il sindaco di Napoli candidato governatore, l’ex capo della protezione civile sarà Presidente del consiglio in caso di vittoria

Accordo raggiunto tra Luigi De Magistris e Carlo Tansi in vista delle imminenti elezioni regionali in Calabria. Sintesi trovata con una nuova formula: il sindaco di Napoli candidato governatore mentre l’ex capo della protezione civile sarà Presidente del consiglio in caso di vittoria. “Non ho dormito per molte notti perchè era una decisione fondamentale il dover unire queste due energie che sono accomunate dal colore arancione. Mettiamo in gioco due forze importanti, la mia coalizione e le forze di de Magistris, espressioni di civismo puro e sano“, afferma Tansi. “Si discuteva di fare un passo indietro o un passo di lato: io penso che oggi si faccia un passo in avanti per la Calabria”, sottolinea De Magistris. Pronte già tre liste a cui se ne aggiungerà un’altra di stampo meridionalista. In fase di allestimento la lista di DeMa e dello schieramento di Pino Aprile.