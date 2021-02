Elezioni Regionali Calabria, De Magistris: “con noi anche candidati moderati e conservatori”

24 Febbraio 2021 09:05

“Non si faccia l’errore di inquadrare la nostra proposta solo nei partiti, perchè noi ci rivolgiamo agli elettori calabresi che stanno tanto nel centrodestra, come nel centrosinistra. Non e’ una proposta qualunquista, generalista, populista, perchè parla a quei bisogni di una terra umiliata che però ha tante risorse che vogliono riscattarla”. E’ quanto afferma Luigi de Magistris ospite oggi nella trasmissione Tagatà su La7. “Chi si sta candidando con noi – ha aggiunto – sono anche esponenti di un’ala moderata, conservatrice. Quindi non e’ un esperienza radicale. Lo e’ nei contenuti, ma non e’ l’estremismo di sinistra solamente. Dalla Calabria – ha concluso de Magistris – nascerà un laboratorio politico”.