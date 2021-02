24 Febbraio 2021 09:24

Elezioni Regionali Calabria: in bilico la data delle elezioni, il Governo starebbe ragionando ad un rinvio

Sarebbero in bilico le elezioni dell’11 aprile per le elezioni regionali in Calabria: tutto potrebbe dipendere ai dati sulla diffusione del Covid-19. Al momento le elezioni sono state indette con decreto dal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, ma potrebbero essere rinviate con un provvedimento del governo. La data di un’eventuale rinvio? Giugno o settembre. Ricordiamo che in primavera si dovrebbe votare anche a Roma, Torino, Milano e Napoli.