Elezioni Regionali, nuovo sede per Carlo Tansi a Reggio Calabria

16 Febbraio 2021 11:29

Elezioni Regionali, il Movimento Tesoro Calabria di Carlo Tansi aprirà la nuova sede di Reggio Calabria in via Crocifisso angolo Piazza Duomo

Il Movimento Tesoro Calabria di Carlo Tansi aprirà la nuova sede di Reggio Calabria in via Crocifisso 10, angolo Piazza Duomo Mercoledì 17 Febbraio alle 17.30. Carlo Tansi presenterà le 3 liste Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita che sostengono la candidatura di Luigi De Magistris alla Presidenza della Regione Calabria in occasione delle elezioni amministrative regionali del 13 Aprile prossimo. Con l’occasione Carlo Tansi illustrerà ai giornalisti e ai cittadini di Reggio Calabria il proprio progetto politico e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile della Calabria. L’incontro sara’ organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid.