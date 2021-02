Reggioshopping.com, il commercio in città diventa digitale: ecco come funziona il nuovo centro commerciale virtuale [GALLERY e VIDEO]

8 Febbraio 2021 13:06

Presentato Reggioshopping.com, il nuovo centro commerciale virtuale: ecco come funziona la nuova piattaforma di e-commerce a Reggio Calabria

Nella mattinata odierna, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alle ore 10:30, è stato presentato Reggioshopping.com, quello che è stato definito il nuovo Centro Commerciale Virtuale dell’Area Metropolitana. Una vera e propria innovazione nel campo del commercio cittadino che diventa digitale. Durante il lockdown, con il progressivo aumento delle restrizioni, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle le difficoltà legate all’attività di vendita, tanto dal punto di vista dei consumatori, quando da quello dei negozianti. Il commercio online è stato per molti un’ancora di salvezza, per altri (specialmente per chi non poteva fornire tale servizio) invece la pietra tombale sulla propria attività.

Reggioshopping.com si pone come soluzione a tali problemi. Una piattaforma promossa da Confesercenti Reggio Calabria e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che consente gratuitamente all’esercente di traslare online la propria attività e all’acquirente di visionare, scegliere e acquistare i prodotti dei quali ha bisogno con la comodità di poter farlo da casa, attraverso internet. All’interno della piattaforma non ci saranno transazioni di denaro online, tutti gli acquisti saranno gestiti direttamente tra l’esercente e gli acquirenti potranno scegliere se ritirare il proprio acquisto in negozio o farselo recapitare comodamente a casa.

Nel corso della conferenza hanno preso la parola il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio e l’Assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò che, successivamente, ai microfoni di StrettoWeb hanno illustrato nel dettaglio le caratteristiche e le novità legate alla piattaforma.