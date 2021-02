23 Febbraio 2021 17:55

Reggio Rinasce: “la messa in opera del nuovo tratto di Viale Zerbi è l’ennesima dimostrazione di bullismo istituzionale a cui la città è sottoposta da troppo tempo”

“La messa in opera del nuovo tratto di Viale Zerbi in direzione nord-sud è l’ennesima dimostrazione di bullismo istituzionale a cui la città è sottoposta da troppo tempo, con decisioni autoreferenziali assunte in segreto da chi non solo non ha un minimo di decenza urbanistica (con buona pace della un tempo prestigiosa facoltà) ma mostra un quotidiano disprezzo del buon senso e delle esigenze di cittadini ed imprenditori, mai consultati o coinvolti in scelte scellerate e penalizzanti”, è quanto scrive in una nota Reggio Rinasce. “Come tutti sanno, da quando esiste – prosegue la nota– il Viale Zerbi ha sempre avuto i marciapiedi pedonali su ogni lato. Il tratto dello stesso che va da via Roma al Corso Matteotti, rinnovato ai primi del 2000, ha ovviamente un marciapiedi. Oggi invece la corsia lato mare che va dalla bretella del Porto a Via Roma non ce l’ha più, per lasciare spazio (come se un metro e mezzo cambiasse le cose) ad un inutile scorrimento “veloce” del traffico motorizzato: cittadini, disabili, carrozzine, anziani, ragazzini, imprenditori non hanno alcuna importanza. Non è più possibile attraversare questo spazio pieno di vita cittadina dalla pineta al lato monte. A meno di non scavalcare una collinetta e ritrovarsi in pieno pericolo del traffico. Amen per bar, paninerie, negozi, spazi all’aperto che la pandemia ha reso ancora più necessario fruire. Analogamente, non è più possibile attraversare dal lato monte a lato mare.

“Chi si avventura nella pineta – aggiunge la nota- è obbligato a fare un giro-tondo di più di 150 metri (estate e inverno) per raggiungere il lato opposto, e viceversa. Ancora più grottesco risulta l’unico varco centrale che porta (le sole automobili) al Museo dello Strumento Musicale, vista la totale mancanza di alcun accesso pedonale. In omaggio alla (in)civiltà dell’automobile, si è voluto ovviare al fastidio di chi deve tornare dalla villa al mare nelle ore di punta, e non vuole fare cinque minuti di fila come in qualsiasi altra parte della città, alla faccia della gente comune che va ancora a piedi. Era stato tempo fa necessario assuefarsi alla camicia di forza del senso rotatorio che ha chiuso il Viale XXV Luglio verso l’accesso di Viale Zerbi. Autotreni ed auto che vengono dall’autostrada e sbagliano l’immissione sul Viale Boccioni devono arrivare fino a Via Roma e ritorno. Con un evidente alleggerimento del traffico, risparmio di tempo, di carburante, di inquinamento. Identica grottesca incompiuta camicia di forza quella messa in opera sul Viale Europa. Nella imperante cultura del lucroso calcestruzzo che soffoca la città, è stato realizzato un (ironicamente denominato) mastodontico “salvagente” di cui non si sentiva bisogno con un raddoppio dell’impianto di illuminazione di cui non si sentiva bisogno. Una volta imbottigliato il traffico in modo forzoso e forsennato, in prossimità della caserma centrale dei Vigili del Fuoco i lavori si sono fermati da tempo”.

“Forse qui alcuni cittadini o imprenditori – evidenza la nota- si sono fatti sentire in modo abbastanza vigoroso da dissuadere municipio e imprese dal proseguire. Tuttavia le follie non si sono arrestate qui. Quando qualcuno si è accorto che i soli due varchi lasciati in quasi un km di strada erano diventati pericolosi imbuti sputa-traffico, e incidenti e pericoli anziché diminuire aumentavano, si è pensato bene di chiudere anche quelli. Quindi, se i VV.FF. sono chiamati all’Ospedale Morelli devono arrivare sino al ponte di S. Anna e ritorno. Ci sono già casi di ambulanze provenienti da sud che imboccano il viale contromano per arrivare con urgenza all’ospedale. E naturalmente queste “opere” il cui asfalto si sbriciola al primo temporale sono regolarmente collaudate e profumatamente liquidate. Né si profila all’orizzonte chi chieda conto e riparazione della insulsa, pericolosa e cialtronesca “pista ciclabile” (già pesantemente censurata dalla magistratura) che è il coronamento del clima di “mani sulla città” in cui vive Reggio. Va registrata con grande amarezza l’indistinguibilità del ruolo del vicesindaco, in cui chi si riconosce nel civismo aveva riposto grandi speranze. E cosa ci aspetta quando fioccheranno le richieste di concessione di spazi da parte dei soliti noti? E nel parco lineare sud? Solo il Piano Regolatore di Archi potrà dare una risposta”, conclude la nota.