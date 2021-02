Reggio Calabria, Vizzari: “completare la strada di collegamento Campo Calabro-San Roberto-Piani d’Aspromonte”

22 Febbraio 2021 22:26

Infrastrutture a Reggio Calabria, Vizzari (CambiaMenti): “completare la strada di collegamento Campo Calabro-San Roberto-Piani d’Aspromonte”

“Assistiamo con grande piacere in questi giorni ad un importante risveglio di interesse per le opere infrastrutturali nell’ area dello stretto.

L’On.le Cannizzaro, dopo aver portato a casa due considerevoli risultati con il finanziamento dell’Aeroporto dello Stretto e la riqualificazione del Porto di Reggio Calabria, punta dritto al finanziamento della Bovalino–Bagnara C., opera meritoria di grande interesse per tutto ciò che potrebbe rappresentare. Contestualmente nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia di una riunione tenutasi nella sede della Città Metropolitana, avente ad oggetto la progettazione di un’altra opera vitale per il territorio: la strada a scorrimento veloce Reggio Calabria – Cardeto, lungo il torrente Sant’ Agata. Tutto ciò mentre la Gallico-Gambarie vede sempre più vicina la conclusione”. È quanto scrive in una nota Roberto Vizzari, Presidente dell’associazione socio-politica, CambiaMenti, da sempre convinto assertore dell’ importanza sociale ed economica che hanno le strade di penetrazione nel territorio montano. “Per questo – dice Vizzari – ci corre l’obbligo di accendere i riflettori su un’ altra arteria cruciale per lo sviluppo delle aree interne: la strada di collegamento Campo Calabro – San Roberto – Piani d’ Aspromonte, da troppi anni incompiuta, in quanto è utilizzabile solo il tratto, seppur importantissimo, tra i comuni di San Roberto e Fiumara, peraltro con grande disagio di quest’ ultima comunità considerato che ad oggi lo sbocco di quest’arteria attraversa il centro storico del paese”. “Il tratto mancante (3, 5 km) tra i comuni di Fiumara e Campo Calabro – ricorda Vizzari, che da sempre si batte per superare lo stallo burocratico e politico che interessa l’infrastruttura – è stato più volte oggetto di progettazione ed addirittura di finanziamento per essere poi definanziato per cambi di programmi governativi”. “Oggi credo sia giunto il momento di portare a termine quest’opera che farebbe uscire dall’ isolamento l’intera area della Vallata del Catona e che e rappresenterebbe al contempo un volano in ambito produttivo, in campo agricolo e manifatturiero, rinforzando la posizione strategica a pochi passi dalla montagna e dalla vicina Gambarie e a pochissimi minuti dalla città di Reggio Calabria e dal mare della Costa Viola”. “Chiediamo – conclude -, pertanto, l’attenzione del Sindaco Metropolitano sul tema, e lo invitiamo a porre in essere le necessarie azioni per il finanziamento della progettazione esecutiva delle opere mancanti al completamento dell’ importante arteria, in maniera tale da poter sottoporre alla Regione ed al Governo Nazionale (l’on. Cannizzaro non credo farà mancare il suo sostegno) il Finanziamente dell’ opera stessa. Attendiamo fiduciosi ed ansiosi, certi che non si possa più procrastinare”.