24 Febbraio 2021 23:36

Reggio Calabria, due ubriachi hanno scavalcato una recinzione e sono entrati in una proprietà privata a Gallico: la Polizia li ha recuperati e portati in Questura

Intervento degli agenti della Polizia questa sera a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria, dove in via casa Savoia due ubriachi avevano fatto irruzione in un vecchio rudere abbandonato, violando una proprietà privata. L’intervento degli agenti è stato provvidenziale: recuperati gli abusivi, sono stati fatti salire sulle volanti della polizia e portati in questura per gli accertamenti di rito.