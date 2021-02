Reggio Calabria: tutto pronto per la terza edizione del Lazzaro Film Fest

6 Febbraio 2021 12:16

La terza edizione del Lazzaro Film Fest, si svolgerà in digital edition dal 6 al 7 febbraio

È stata presentata, negli studi della Hawk Tv, la terza edizione del Lazzaro Film Fest, la kermesse cinematografica che si svolgerà in digital edition dal 6 al 7 febbraio. Come ribadisce Santo Pennestrì (ideatore del festival) “lo spirito di due anni fa si è rafforzato per dare sempre il meglio anche in questi tempi difficili”. In questi due giorni sarà disponibile un portale gratuito dove seguire tutti gli eventi del festival sarà veramente facile e disponibile su qualsiasi dispositivo. Numerosissimi short film, film, anteprime ed incontri digitali varcheranno la porta digitale di questa terza edizione.