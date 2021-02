Reggio Calabria, svincolo Malderiti: “una delle tante cattedrali nel deserto della nostra Provincia pare venga alla luce” [FOTO]

26 Febbraio 2021 11:56

Reggio Calabria, la nota di Vincenzo Crea sullo svincolo di Malderiti

“L’ANCADIC nel corso degli anni si è più volte interessata delle problematiche riguardanti l’asta di raccordo all’Aeroporto di Reggio Calabria. Nel mese di aprile 2018 i nostri occhi ci hanno portato a leggere il cartello di cantiere situato tra rovi e carcasse di cantiere abbondonate a margine della 106 località Malderiti”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’A.N.CA.DI.C e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

“Abbiamo avuto modo di rilevare dati e circostanze che non riportiamo in quanto oggetto di precedente nota stampa. La spettabile ANAS da noi interessata ci comunicava che aveva redatto il progetto denominato “Ex S.S.106 ter – lavori occorrenti per il completamento delle manovre in uscita dello “Svincolo Malderiti” per la realizzazione della rampa in uscita a tale data mancante ed era in corso il procedimento approvativo curato dal competente provveditorato OO.PP. di Calabria e Sicilia, che nel mese di marzo 2018, aveva indetto apposita conferenza di Servizi sull’intervento per l’accertamento della conformità Urbanistica”.

“Oggi apprendiamo dalla Stampa che è stata avviata la progettazione esecutiva per il completamento dello svincolo di Malderiti. La soddisfazione dei cittadini e la speranza che non dobbiamo aspettare altri 14 anni, la storia parte dal 2007, per il suo completamento ritardato da diatribe tra uffici dell’ANAS e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e da espropri non eseguiti per impugnazioni dei legittimi proprietari. La nostra preoccupazione è stata ed è l’esistenza per 14 anni della pericolosissima rampa di cantiere che permette l’innesto sulla Ss 106 direzione Taranto. Speranzosi ringraziamo”.