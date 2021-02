Reggio Calabria, i soci dell’AET sul sequestro della Guardia di Finanza: “enfasi della notizia è incomprensibile, sono fatti del passato riportati in modo fuorviante”

17 Febbraio 2021 13:05

Reggio Calabria, disposta amministrazione giudiziaria per grossa impresa edile: le parole di uno dei soci ex presidente di Confindustria Andrea Cuzzocrea

In relazione alle notizie di stampa riferibili al provvedimento adottato dal Tribunale per le Misure di Prevenzione di Reggio Calabria nei confronti della AET S.r.l., i soci Ing. Martino e Ing. Cuzzocrea, chiariscono quanto segue:

In primis i soci stigmatizzano l’enfasi mediatica della notizia – per la quale ancor prima della notifica del provvedimento abbiamo ricevuto la solidarietà di tante persone che ci conoscono e ci stimano.

Le notizie di stampa riferiscono in modo del tutto fuorviante di fatti societari del passato che coinvolgono persone ed attività con cui, come ampiamente documentato, non abbiamo avuto rapporti diversi oltre quelli lavorativi.

L’ing. Cuzzocrea e l’Ing. Martino si chiedono quale sia l’utilità di una siffatta notizia oltre quella dichiarativa di semplici attività di accompagnamento di un percorso di self cleaning aziendale, peraltro richiesto dall’azienda, iniziato tre anni orsono, adesso prorogato sotto altra forma per altri sei mesi.

Tre anni nel corso dei quali l’azienda ha intrapreso, accompagnata dal controllo giudiziario ex art. 34-bis su propria istanza, un sinergico percorso di crescita grazie anche al quale è tornata ad essere tra i più importanti player del mercato locale annoverando oggi il più importante portafoglio ordini della sua ormai lunga storia e avendo alle sue dipendenze oltre trenta dipendenti a tempo indeterminato senza contare l’indotto.

Ciò chiarito, nel ringraziare pubblicamente le tante persone che in queste ore ci hanno manifestato la loro vicinanza e solidarietà, continueremo a svolgere, come sempre fatto, il nostro dovere di imprenditori con la massima professionalità e serietà.