Reggio Calabria s’inchina all’amico Tony: buon 70° compleanno al menestrello dalle buone maniere

6 Febbraio 2021 12:47

Tony Marino è un simbolo di Reggio Calabria, amato da tutti i reggini, che con la sua simpatia è sempre riuscito a rallegrare le vie del centro

“Ciao ragazzi, come state? Mi raccomando, ci vediamo…”, sarà capitato prima o poi a tutti i cittadini di Reggio Calabria di essere salutati dal mitico Tony Marino. Il menestrello dalle buone maniere compie oggi 70 anni, un traguardo importante per un uomo che con il suo affetto è riuscito a diventare un simbolo per la città calabrese dello Stretto. Grande amante della musica, idolo del web per la miriade di brani e aneddoti conosciuti sui Beatles e i Rolling Stones, ha sempre riempito di gioia la strade del centro, regalando coi suoi “concerti” e la sua simpatia un sorriso ai passanti. “Io sono nato il 6 febbraio 1951 a mezzanotte, prima di Bob Marley perché lui in Giamaica è nato a mezzogiorno”, rivendica sempre Tony. E guai a contraddirlo. Quindi i reggini s’inchinano ancora una volta al loro grande amico, porgendo i più sinceri auguri di buon compleanno, sperando in altri cento di questi giorni!