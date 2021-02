Reggio Calabria, la denuncia di Saverio Pazzano: “non esiste un piano freddo per i senzatetto” [FOTO e INTERVISTA]

22 Febbraio 2021 12:36

Reggio Calabria: flash mob a piazza Italia de “La Strada” per sollecitare un immediato intervento dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Pazzano: “non esiste un piano freddo per i senzatetto”

Si è svolto poco fa a Piazza Italia a Reggio Calabria un flash mob di protesta contro l’amministrazione comunale da parte del movimento “La Strada”. Il consigliere comunale e leader del gruppo reggino, Saverio Pazzano, ha spiegato i motivi della protesta: “anche quest’anno il piano freddo per i senzatetto non esiste. Siamo stati ripetutamente al centro che il Comune avrebbe aperto nei locali annessi alla chiesa della Graziella. Si parlava di 8 posti letto per chi non ha una casa. Bene, il centro è chiuso, non ha mai potuto accogliere nessuno. Spero che l’amministrazione comunale programmi un qualcosa di serio ed efficace per le persone in difficoltà”, conclude. In altro la FOTOGALLERY completa, in basso l’INTERVISTA a Saverio Pazzano.