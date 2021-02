Reggio Calabria: rumeno arrestato per evasione, il Giudice dispone la messa in libertà rinviando il procedimento per la trattazione nel mese di giugno

27 Febbraio 2021 14:49

Reggio Calabria: rumeno arrestato per evasione, il Giudic rigettava la richiesta del Pubblico Ministero, non applicando alcuna misura cautelare per il Moldoveanau per il reato di evasione, dunque disponendo che fosse rimesso in libertà, rinviando il procedimento per la trattazione nel mese di giugno

Venerdì 26 febbraio presso il Tribunale di Reggio Calabria si è tenuta l’udienza penale – direttissima – – a seguito dell’arresto del cittadino rumeno Moldoveanu Alexandru Daniel per il reato di evasione. Il giovane rumeno, già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Reggio Calabria relativamente ad un procedimento penale in quel di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trovato fuori dalla propria abitazione la sera del 25 febbraio senza alcuna autorizzazione. Gli agenti della polizia di Stato, la sera del 25.2 infatti, nel centro della città di Reggio Calabria, insospettiti da un’autovettura con a bordo due soggetti che cercava di eludere i controlli accelerando, riuscivano a fermare la marcia della stessa. A seguito di accertamenti, constatavano che il soggetto lato passeggero, Moldoveanu Alexandru Daniel, risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e dunque veniva tratto in arresto per il reato di evasione. Durante la direttissima, il Pubblico Ministero chiedeva la misura della custodia cautelare in carcere. Il legale dell’imputato, Avv. Giuseppe Gentile, ritenendo che il cittadino rumeno non fosse meritevole di applicazione di misura cautelare in quanto avrebbe ammesso la propria responsabilità dimostrando collaborazione anche decidendo di rendere dichiarazioni utili a chiarire la propria posizione, insisteva per la rimessione in libertà del proprio assistito e dunque per il non accoglimento della grave misura cautelare custodiale. Il Giudice, anche in accoglimento della tesi difensiva, rigettava la richiesta del Pubblico Ministero, non applicando alcuna misura cautelare per il Moldoveanau per il reato di evasione, dunque disponendo che fosse rimesso in libertà, rinviando il procedimento per la trattazione nel mese di giugno c.a.