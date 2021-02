Reggio Calabria, Rudi Lizzi: “è una priorità il ripristino e la messa in sicurezza della SP1 che collega Gerace a Locri”

4 Febbraio 2021 12:57

Reggio Calabria, Rudi Lizzi: “la mia azione politica da neo eletto Consigliere Metropolitano ha come priorità il ripristino e la messa in sicurezza della Strada Provinciale 1 che collega Gerace a Locri”

“La mia azione politica da neo eletto Consigliere Metropolitano ha come priorità il ripristino e la messa in sicurezza della Strada Provinciale 1 che collega Gerace a Locri”. È quanto afferma Rudi Lizzi, Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria, intervenendo sulla questione della SP 1 che nel corso degli ultimi giorni è tornata agli oneri della cronaca per via del mancato avvio deli procedimenti attuativi del progetto di ripristino. Il neo consigliere metropolitano, che è anche consigliere comunale di Gerace, ha evidenziato: “Nel corso degli ultimi mesi, per come tra l’altro sollecitato dal Sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti, ci sono stati diversi incontri programmatici che hanno stabilito un cronoprogramma che, purtroppo, ad oggi non è stato pienamente rispettato. Ritengo sia opportuno procedere con celerità per adottare tutti i provvedimenti necessari finalizzati a raggiungere l’obiettivo di risistemare il collegamento sulla Provinciale 1. Voglio ricordare che si tratta di opere di Protezione Civile, e la Città Metropolitana è indicata quale soggetto attuatore, di conseguenza mi farò parte diligente affinché si stabiliscano termini certi per le procedure di indicazione della gara di appalto e di affidamento dei lavori. Lo sviluppo dell’intero territorio che ricade nell’area metropolitana non può prescindere dal miglioramento dei collegamenti viari – ha concluso il consigliere metropolitano Rudi Lizzi – pertanto mi impegnerò affinché le strade provinciali, che attualmente si trovano in condizioni precarie, tornino ad essere al centro della programmazione della Città Metropolitana”.

Gerace 04.02.2021