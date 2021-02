Reggio Calabria, la città riparte dal Museo: la casa dei Bronzi riapre gratis per tutto il mese, è il primo segnale di speranza per il ritorno alla normalità. Malacrino: “domani per noi un nuovo 30 aprile 2016” [INTERVISTA]

3 Febbraio 2021 20:10

Reggio Calabria, la città riparte dal Museo: la casa dei Bronzi riapre gratis per tutto il mese. Malacrino: “domani sarà una grande festa. Gli ingressi saranno contingentati”

Reggio Calabria cerca di tornare alla normalità e lo farà con la riapertura al pubblico del Museo Archeologico. Da domani, infatti, la casa dei Bronzi tornerà fruibile ai visitatori dopo mesi di stop forzato. Entusiasta il direttore, Carmelo Malacrino, il quale ai nostri microfoni ha sottolineato: “finalmente i reggini e non solo potranno ammirare nuovamente le bellezze del nostro Museo. Domani per noi è un momento fondamentale come lo è stato il 10 Aprile 2016″. “Per tutto il mese di febbraio – annuncia il direttore- l’ingresso sarà gratuito, proprio a supporto della ripresa della città e del territorio dopo questi mesi estremamente difficili. Alcune novità riguarderanno, inoltre, le modalità di accesso alla struttura, rimodulate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con ultima possibilità di accesso prevista alle 19.30. Saranno fruibili tutti i livelli delle collezioni permanenti fino al raggiungimento della capienza massima di 500 persone prevista dai protocolli di sicurezza, contingentata su base oraria”, conclude Malacrino. In basso l’INTERVISTA al direttore del Museo di Reggio Calabria.