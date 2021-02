Reggio Calabria: riapertura del Palazzo della Cultura

2 Febbraio 2021 15:16

La Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica che a partire da domani 3 febbraio 2021, il Palazzo della Cultura “P. Crupi”, secondo quanto disposto dal DPCM del 14 gennaio u.s. in relazione al contenimento della diffusione del virus COVID-19, sarà riaperto al pubblico. A darne notizia in una nota il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà che ha salutato positivamente la riapertura dei luoghi culturali della città. “Nonostante le tante difficoltà legate agli effetti della crisi pandemica, finalmente i cittadini potranno tornare ad appropriarsi dei luoghi della cultura – ha commentato il sindaco – speriamo possano presto tornare ad essere centri pulsanti di iniziative culturali per come meritano, accogliendo il circuito artistico e culturale reggino che in questo ultimo anno ha molto sofferto le conseguenze delle chiusure”. Il servizio di apertura del Palazzo della Cultura, operativo da domani, sarà assicurato dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e garantendo modalità di fruizione idonee ad assicurare scrupolosamente le indicazioni operative già in atto, a tutela della sicurezza personale e pubblica e contenere, così, la diffusione del contagio da COVID-19.

Sarà osservato il seguente orario, con ingresso gratuito per tutto il mese corrente:

Lunedì:8,30-14,30

Martedì: 8,30-14,30

Mercoledì:8,30-14,30/15,00-18,00

Giovedì:8,30-14,30

Venerdì:8,30-14,30/15,00-18,00

Sabato e domenica chiuso