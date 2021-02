Reggio Calabria, Putortì (Fdi): “l’amministrazione comunale invece di occuparsi dei problemi reali della città pensa a fare petizioni contro il fascismo”

9 Febbraio 2021 17:26

Reggio Calabria, Putortì (Fdi): “la sinistra da sempre ha usato il “Fascismo” come capro espiatorio delle proprie mancanze di azione politica buttando su un determinato fatto storico tutte le attenzioni”

“Il Sindaco Falcomatà assieme a tutta l’amministrazione ha aderito al progetto di sottoscrizione popolare contro i simboli che inneggiano al “Fascismo” chiamandola battaglia di civiltà. Ma di quale civiltà stiamo parlando se ancora ad oggi viviamo in una città degradata su ogni punto di vista, spazzatura in ogni dove, strade ridotte a un colabrodo, periferie emarginate completamente, non possiamo parlare di civiltà se non abbiamo il senso etico della parola stessa“, è quanto scrive in una nota Giusepe Putortì di Fratelli d’Italia.