9 Febbraio 2021 12:19

Reggio Calabria: pubblicato il bando del Premio Rhegium Julii 2021 per l’inedito con le sezioni poesia singola, silloge e racconto

Non si arrestano le attività del Circolo Culturale Rhegium Julii le cui iniziative, anche in tempo di Covid, hanno continuato la loro costante diffusione attraverso le più importanti piattaforme virtuali e social media. Il calendario del 2021, ricco di iniziative e importanti incontri, rilancia come ogni anno il prestigioso Concorso letterario Inedito arrivato alla sua 53° edizione. L’evento letterario è una finestra importante e punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, attraverso il quale tutte le sensibilità creative del Paese (autori affermati ed esordienti di ogni età e nazionalità), possono confrontare il proprio livello qualitativo tramite tutte le forme di scrittura (poesia, silloge e racconto) in lingua italiana e a tema libero. Il premio si articola in 3 sezioni: poesia singola, silloge, racconto e per ciascuna di esse verrà selezionata una rosa di tre finalisti e i segnalati di merito.

Tutti i poeti e gli scrittori interessati possono partecipare alla selezione inviando copie delle proprie opere inedite e mai premiate in altri concorsi, entro e non oltre il 30.06.2021, all’indirizzo Circolo Culturale Rhegium Julii 239, (89125) Reggio Calabria. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 30 agosto 2021 (salvo impedimenti di natura sanitaria), alle ore 21.15 nella sede che sarà tempestivamente comunicata. I primi classificati delle sezioni poesia e racconto riceveranno un riconoscimento di 500,00 euro mentre per la silloge è prevista la pubblicazione dell’opera di cui le prime 50 copie saranno nel corso della cerimonia di consegna dei premi. Per partecipare al concorso scarica il bando nella sezione relativa del sito: www.rhegiumjulii.it o chiedi informazioni scrivendo a: info@rhegiumjulii.it.

Clicca qui per il regolamento del Premio Rhegium Julii 2021