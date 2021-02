6 Febbraio 2021 17:11

La Polizia locale di Reggio Calabria ha denunciato 10 persone di cui 4 per guida in stato di ebbrezza, e 4 per abuso edilizio e 2 per truffa e sostituzione di persona

Nell’ambito di tre distinte attività implementate nelle ultime 48 ore, la Polizia locale di Reggio Calabria, agli ordini del comandante Zucco, ha denunciato 10 persone di cui 4 per guida in stato di ebbrezza, e 4 per abuso edilizio e 2 per truffa e sostituzione di persona. Sono state altresì sequestrati oltre due quintali di derrate alimentari vendute abusivamente, 10 veicoli per mancata copertura assicurativa ed un motociclo per trasporto irregolare di passeggiero. Cinque le patenti ritirate.