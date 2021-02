Reggio Calabria, picchia la moglie in presenza del figlio neonato: Polizia trova vetri in frantumi in camera da letto e droga, arrestato

8 Febbraio 2021 11:29

Reggio Calabria: arrestato dalle Volanti un uomo responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie

Il tempestivo intervento degli Agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio ha consentito di porre fine ai maltrattamenti perpetrati da un uomo nei confronti della moglie, all’interno delle mura domestiche.

La donna ha segnalato alla Sala Operativa della Questura di Reggio Calabria di essere stata percossa dal marito, e gli Agenti delle Volanti sono immediatamente intervenuti in soccorso, raggiungendo l’abitazione. Una volta verificata l’incolumità del figlio neonato della coppia e delle buone condizioni della segnalante, gli operatori hanno constatato la presenza di vetri in frantumi nella stanza da letto e, procedendo a perquisizione, hanno rinvenuto della sostanza stupefacente e gli accessori utili alla lavorazione della stessa.

I poliziotti hanno pertanto arrestato l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, e lo hanno segnalato all’autorità amministrativa per possesso di stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il regime di detenzione domiciliare presso l’abitazione di un altro parente.