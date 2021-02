Reggio Calabria, operazione Metameria: scarcerato l’imprenditore Demetrio Gattuso

21 Febbraio 2021 11:26

Reggio Calabria, il 63enne imprenditore era stato arrestato nell’ambito della operazione Metameria

Il Gup Tommasina Cotroneo ha disposto la scarcerazione di Demetrio Gattuso sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per l’incompatibilità delle sue condizioni di salute. Il 63enne imprenditore era stato arrestato nell’ambito della operazione Metameria con l’accusa di essere il nuovo reggente promotore della locale di Croce Valanidi. All’esito dell’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il Gattuso ha respinto tutte le accuse (lo stesso è attinto da sole conversazioni tra terzi soggetti nelle quali non è mai diretto protagonista, e da un richiamo del Collaboratore di giustizia Liuzzo) i legali, Avv.ti Marco Tullio Martino e Maria Leonardo (coadiuvata dalla collaboratrice di studio Dott.ssa Laura Leonardo) hanno depositato copiosa documentazione invocando l’ incompatibilità delle condizioni di salute del Gattuso con il carcere. Il Gup, preso atto della documentazione e della relazione dei sanitari della casa circondariale di Castrovillari, ha disposto l’immediata scarcerazione autorizzandolo a raggiungere la propria abitazione libero e senza scorta.