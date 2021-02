Reggio Calabria, Nucera: “Situazione rifiuti, continueremo a vigilare. Sabato di nuovo al Cimitero di Modena”

25 Febbraio 2021 14:15

Giuseppe Nucera e il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ da settimane avevano sollecitato le istituzioni ad affrontare l’emergenza rifiuti

Si è tenuta marcoledì 24 febbraio, presso la Cittadella ‘Jole Santelli’, una riunione operativa sull’emergenza rifiuti nella provincia di Reggio Calabria. All’incontro, presieduto dal presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì, erano presenti l’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, il sindaco e l’assessore della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e Paolo Brunetti, e i dirigenti Domenico Richichi e Pietro Foti. Da lunedi 1 marzo, secondo quanto emerso dalla riunione, partirà la raccolta di tutta la spazzatura rimasta per le strade di Reggio Calabria, sia umido che indifferenziato. Giuseppe Nucera e il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ da settimane avevano sollecitato le istituzioni ad affrontare l’emergenza rifiuti. Nei giorni scorsi, Nucera aveva inviato una lettera al Prefetto Mariani chiedendo soluzioni immediate. Dopo l’iniziativa di domenica 14 febbraio che ha visto i volontari pulire il Cimitero di Modena, sabato 27 febbraio si terrà una nuova opera di pulizia negli stessi luoghi.

“Prendiamo atto con soddisfazione della riunione operativa tenutasi presso la Cittadella, finalmente qualcosa si muove. Il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ con forza aveva sollecitato le istituzioni e gli organi preposti affinchè mettessero la parola fine su una situazione che toglie dignità ad ogni cittadino. La speranza è che da lunedi 1 marzo si proceda davvero in modo convinto e determinato con la raccolta dei rifiuti. Se ad ogni iniziativa del Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ l’amministrazione comunale risponderà svolgendo il proprio dovere, Reggio Calabria potrà tornare gradualmente alla normalità. Noi di certo continueremo a vigilare e segnalare, per il bene della nostra città. Un ringraziamento doveroso -evidenzia Nucera- va all’On. Wanda Ferro, che con la sua interrogazione presentata in Parlamento ha portato la questione rifiuti a Roma”.