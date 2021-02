Reggio Calabria, Nucera: “ripulito il Cimitero di Modena” [FOTO]

27 Febbraio 2021 18:36

Reggio Calabria, Nucera: “Ripulito il Cimitero di Modena. Ora civiltà e impegno delle istituzioni”

Il movimento ‘La Calabria che vogliamo’ è tornato al Cimitero di Modena per completare l’opera di pulizia iniziata nel giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio. Soddisfatto per l’iniziativa sociale Giuseppe Nucera, presidente del movimento. “Grazie anche al supporto di volontari e dell’associazione ‘Amici del viaggiatore’, nel corso del pomeriggio abbiamo ripulito il Cimitero di Modena, raccogliendo numerosi sacchi di rifiuti. Siamo tornati a due settimane di distanza per completare l’opera di pulizia, nel frattempo si è mossa anche l’amministrazione comunale. Nel corso dell’ultima riunione tenutasi alla Cittadella sull’emergenza rifiuti, è stato assicurato che da lunedi 1 marzo si procederà con la raccolta dei rifiuti presenti in tutta la città. Ci auguriamo sia così, ‘La Calabria che vogliamo’ continuerà a vigilare e denunciare eventuali altri disagi. Come già annunciato nelle scorse settimane, siamo pronti ad arrivare sino ai palazzi delle istituzioni portando i rifiuti raccolti in giro per la città. Adesso, assieme all’impegno delle istituzioni -sottolinea Nucera- servirà la civiltà e la collaborazione di tutti i cittadini. Ognuno dovrà dare il proprio contributo per riportare Reggio Calabria ad essere una città pulita”, conclude l’ex Presidente di Confindustria Rc.