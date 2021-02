Reggio Calabria, Nucera: “Pulizia del Cimitero di Modena, ci sostituiremo ad un’amministrazione incapace”

13 Febbraio 2021 19:36

Preso atto di quanto comunicato dall’amministrazione comunale riguardo l’ accordo tra Comune e Avr per lo sgombero dei rifiuti e la pulizia dei cimiteri, ‘La Calabria che vogliamo’ attraverso il Presidente Giuseppe Nucera conferma l’iniziativa prevista per domenica 14 febbraio alle ore 9.00 presso il Cimitero di Modena, organizzata e annunciata nei giorni scorsi. “E’ dovuto intervenire il nostro Movimento, mettendo in evidenzia lo stato vergognoso del Cimitero di Modena e la situazione indecente della nostra città, per suscitare un sussulto nell’amministrazione comunale. Domenica mattina saremo al Cimitero di Modena come annunciato nei giorni scorsi, a pulire insieme ai volontari e i cittadini i luoghi dove riposano i nostri cari.

Luoghi che hanno visto l’ultimo intervento dell’amministrazione comunale un anno fa, nel marzo del 2020. Basta questo per rappresentare l’impreparazione e l’indifferenza rispetto ad un servizio che invece dovrebbe dare decoro e dignità ai cimiteri della nostra città. Nelle prossime settimane ‘La Calabria che vogliamo’ proseguirà nella sua attività di pulizia e civiltà delle zone oggi vergognosamente ricoperte di rifiuti. Svolgeremo un servizio che dovrebbe essere organizzato e assicurato dagli amministratori, ma probabilmente preferiscono rimanere seduti sul divano e osservare lo stato pietoso in cui hanno ridotto Reggio Calabria”.