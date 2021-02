Reggio Calabria, ‘Ndrangheta ed estorsioni: in corso vasta operazione contro la cosca Barreca di Pellaro, numerosi arresti

16 Febbraio 2021 07:08

‘Ndrangheta ed estorsioni: in corso vasta operazione “Metameria” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, numerosi arresti nella cosca Barreca di Pellaro

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di beni.

Le cosche oggetto dell’indagine “Metameria“, condotta dai Carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha avuto come epicentro investigativo la cosca Barreca di Pellaro e le trame criminali che si sono dipanate – con straordinaria pervicacia – fino al quartiere Archi, dove sono attive le cosche Condello e De Stefano.

Non meno rilevanti gli interessi criminali censiti delle cosche Ficara Latella, Libri e il locale di Santa Caterina.

Il provvedimento cautelare personale è accompagnato da un sequestro beni per aziende impegnate nel global service, turismo ed edilizia, per un valore di beni strumentali superiore ai 6 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore Capo, dott. Giovanni Bombardieri, terrà in mattinata.